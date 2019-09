Greta Posca

Il delitto si sposa con il convivio al Zacapa Noir Festival.

Torna la nuova edizione delle cene letterarie che, fino a giugno, dà appuntamento al Memo Restaurant per un abbinamento ben miscelato di mistero, noir, letteratura, buona cucina e cocktail. Sono 19 gli scrittori italiani e stranieri che saranno ospitati al Memo (in passato cineteatro). Il primo appuntamento di questa sera metterà a confronto Jeffery Deaver (a destra), 69 anni, americano, tradotto in 150 Paesi, celebre per il suo Il collezionista di ossa. Con lui si confronta Carlo Lucarelli (a sinistra), 55 anni, e una serie di poliziotti al suo attivo, dall'ispettrice Grazia Negro all'ispettore Coliandro fino al commissario De Luca. Poi toccherà, tra gli altri, a Luis Sepúlveda (23 ottobre), spagnolo, 70 anni, che si muove tra noir e mix tra letteratura magica e impegno. Oppure Marco Malvaldi (25 settembre), pisano, 45 anni, famoso soprattutto per la serie del BarLume da cui è stata tratta anche una fortunata serie televisiva. E ancora Alan Parks, Alicia Gimenez-Bartlett, Ryan Gattis, Miriam Toews, Maurizio de Giovanni Tayari Jones, fino al gran finale con Daniel Woodrell l'8 giugno. Tutti loro sono affiancati da moderatori come Valeria Parrella, Paolo Roversi, Giacomo Papi, Nadia Terranova, Valerio Varesi e Piero Colaprico. Il Festival, prodotto dalla casa del distillato guatemalteco, vuole uscire dai confini del genere, con l'obiettivo di ospitare grandi firme del noir ma anche giornalisti, musicisti e artisti che condividono una medesima visione culturale contaminata. Ogni incontro sarà disponibile on line con podcast. Naturalmente ogni serata avrà anche cocktail e degustazioni.

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

