I Vampire Weekend, ovvero una tra le band più sofisticate e intellettuali dell'ultimo decennio, sbarcano stasera al Circolo Magnolia. Il gruppo, nato da un'amicizia tra i banchi della Columbia University di New York, ha al proprio attivo quattro lavori: Vampire Weekend (2008, vincitore del Best Alternative Grammy), e Contra (2010) che li incoronano come i re della musica indie e pop indipendente. A cui si aggiungono Modern Vampires of the City e il recentissimo Father Of The Bride.

Dopo un silenzio di sei anni e l'uscita di Rostam Batmanglij, chitarra e voce, un mese fa il nuovo lavoro Father of the Bride, e ora il tour che li porta stasera a Milano. Con una formazione a sette e una scaletta che include i loro successi passati e presenti e dove non manca certamente Bambina, la canzone del nuovo album che manifesta la loro fascinazione per il Belpaese (Domenico modugno e Paolo Conte, gli ispiratori). In questi anni il leader Ezra Koenig non è certo rimasto inattivo: ha pubblicato su Netflix la sua serie tv anime Neo Yokio continua a tenere il suo show Time Crisis, ha contribuito alla scrittura e prodotto Hold Up di Beyoncé.

Il 9 luglio. Via Circonvallazione Idroscalo, 41. Segrate. Ore 21. Biglietto 34 euro.

