Greta Posca

I Piccoli Cantori di Milano sono voci di speranza, voci in grado di scaldare i cuori e risvegliare gli animi e le menti. Ecco perché sono perfetti per allietare l'Estate Sforzesca domani sera.

Per la prima volta dopo il lockdown, una delegazione di venti bambini - in rappresentanza dei cento che compongono il Coro diretto da Laura Marcora - sisi esibisce nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco in assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme.

I Piccoli Cantori di Milano una storia di vita e di musica è il titolo della serata che vedrà l'alternarsi di video musicali che raccontano il percorso dell'ensemble nato negli anni Sessanta, fra via Lorenteggio e via Giambellino), e di canti intonati dai bambini. Si potranno ascoltare i brani più classici. Le Giocastrocche, le sigle dei cartoni animati, oltre che naturalmente i classici milanesi a partire da O mia bela Madunina: inno simbolo della forza del capoluogo lombardo, nonché brano scelto per il video Ciao Milano, cantato e prodotto dai Piccoli Cantori di Milano durante il lungo periodo di isolamento.

Il 25 giugno. Castello Sforzesco. Ore 21.

