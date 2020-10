Greta Posca

I laboratori di restauro di Open Care ai Frigoriferi Milanesi, specializzati nella conservazione di dipinti, arredi lignei, sculture, tappeti, arazzi e oggetti preziosi (foto); le sale liberty di Palazzo Edison a Cadorna; la Casa della Memoria; l'Archivio Negroni all'Ortica; il campus Bonardi; l'ippodromo di San Siro; i chiostri dell'Umanitaria; la Scuola militare di via Teulié. Tornano le Giornate Fai d'autunno e per la prima volta raddoppiano l'appuntamento: due i weekend in programma, il 17-18 ottobre e ancora il 24-25 ottobre, per andare alla scoperta di dimore storiche, castelli, giardini, chiese, conventi, borghi, collezioni private, parchi, solitamente riservati agli addetti ai lavori e ora svelati grazie ai volontari del Fai. Un'edizione speciale, dedicata al tema della salute e al ricordo della fondatrice del Fai, Giulia Maria Crespi, scomparsa a luglio. E più che mai quest'anno gli italiani hanno bisogno di cultura e bellezza, quanto il Fai dell'aiuto degli italiani per continuare «a far bene all'Italia». «Il Fondo - racconta il direttore generale Angelo Maramai - aveva chiuso il 2019 con numeri record: 213 mila iscritti, quasi un milione di visitatori». L'arrivo del Covid, però, non solo ha fatto saltare «le Giornate di primavera, ma ha chiuso per tre mesi gli oltre 80 beni del Fai e sospeso il 90% dei cantieri previsti nel 2020, con perdite per tutto l'indotto». Non solo Milano da visitare, ovviamente; anche la provincia, la Lombardia e tutto il Belpaese.

Ingressi 3 euro. Info Fondoambiente.it; si consiglia di prenotare.

