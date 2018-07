Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaI cortili, i campetti, le strade. E gli stadi, certo, ma solo dopo. Perché il calcio è soprattutto sport di strada, anche se troppo spesso lo si dimentica. Un festival ci proverà a far tornare alla polvere l'arte nobile del pallone. È Milano CalcioCity, organizzato dal 27 settembre al 1° ottobre dal Comune con la Triennale, nell'ambito del palinsesto di Yes Milano. Ci saranno le squadre fiore all'occhiello di Milano, Milan e Inter, affiancate a decine e decine di associazioni sportive dilettantistiche, storiche e giovani. L'importante è parlare di calcio e giocare a calcio.Tra gli ospiti, Massimo Moratti, il patron del Triplete, Fabio Capello, l'allenatore del Diavolo. E poi le gambe di Roberto Pruzzo ed Eraldo Pecci, i comici tifosi come Enrico Bertolino e Renato Pozzetto, i giornalisti sportivi Pierluigi Pardo e Paolo Condò, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il disegnatore Makkox, la community Chiamarsi Bomber. Milano CalcioCity avrà come epicentro la Triennale ma saranno coinvolti il Csi con i suoi oratori, le sue 640 società e i 110 mila tesserati, insieme a Milan e Inter. Quattro le sezioni. La Stories, che ispirandosi al bar dello sport, propone momenti di incontro con le leggende del calcio e uno speciale premio rivolto al mondo dei social. La sezione Play, che mette in campo tutti i giochi, dal Subbuteo ai videogame, dal calcio di strada alle sfide tra robot. Foodball, ovvero il connubio calcio e cibo. Fuoricampo, appuntamenti per parlare di calcio ai bar dello sport, alle osterie, ai dopolavoro ferroviari, al Circolo Combattenti e Reduci, ma anche in alcuni spazi gestiti da ex-carcerati, rifugiati e persone con disagio psichico.A Federico Buffa, giornalista e bravo narratore di storie sportive, tocca il compito di anticipare il Festival con lo spettacolo Il rigore che non c'era (già sold out), in scena nel giardino della Triennale venerdì 13 luglio.riproduzione riservata ®