Greta PoscaI clown e la fanfara, Peter Cincotti e Aristofane, le filastrocche e Diodato. Con il consueto menu tuttigusti, è ripartita Estate Sforzesca al Cortile delle Armi, la rassegna che si muove tra musica, teatro e danza in cartellone fino al 26 agosto. Come sempre l'iniziativa, promossa dal Comune e giunta alla sesta edizione, mescola generi diversi, cultura e divertimento popolare (tutti gli spettacoli sono gratis o a prezzo contenuto).Per la musica si alternano artisti internazionali, italiani e orchestre. Qualche esempio? Si va dal 22 giugno con il pianista Peter Cincotti al 3 luglio con Marina Rei e Paolo Benvegnù, il giorno dopo Diodato fino al 10 luglio con Dargen D'Amico. Il 19 luglio suoni jazz con la New York Ska Jazz Ensemble mentre la alternativa Joan as Police Woman si esibisce il 26 luglio. Tornano i Notturni al Castello con sei appuntamenti da Vivaldi a Piazzolla e arrivano due nuove orchestre con le loro proposte sinfoniche: l'Orchestra Verdi e Area M Orchestra.Le proposte teatrali spaziano dal classico al contemporaneo con incursioni nel mondo circense e nella clownerie. In scena Le Rane di Aristofane a cura di Kerkis il 20 giugno; Il Mercante di Venezia di Tournée da Bar il 6 luglio. E poi oggi Assaggi di Commedie del Teatro Martinitt. Il Teatro Ringhiera presenta Una valigia più Ligera w il 15 luglio Fabricas di Alma Rosè è una storia di fabbriche argentine. Per i bambini Giocastrocche show il 19 giugno con filastrocche e canzoncine.Appuntamenti speciali per la Festa della Musica il 21 giugno: alle 18.30 Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea e alle 20 palco aperto a cantanti o aspiranti con la No Singer Band per uno spettacolo di improvvisazione.E poi via via fino a Ferragosto tutto da festeggiare con lo spettacolo di clownerie acrobatico musicale Nuova Barberia Carloni della compagnia Teatro Necessario e la musica anni 70 e 80 di Anna Molly. Gran finale il 26 agosto con un concerto di Nic Cester (artista australiano frontman dei Jet) & Milano Elettrica.