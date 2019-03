Greta Posca

Giovanni Segantini, Mario Sironi, di Carlo Carrà, di Francesco Hayez. Sono solo alcuni dei pittori che hanno firmato i quadri patrimonio di donazioni raccolti in quasi 700 anni dall'ospedale Policlinico Ca' Granda. E da oggi visibili in una esposizione gratuita aperta al pubblico. Sono circa 2800 opere che fanno parte della collezione dell'ospedale e che in genere ritraggono quei benefattori che aiutarono la Ca' Granda e che ne furono ricambiati con fotografie d'epoca, ovvero quadri eseguiti dai più grandi artisti a loro contemporanei.

L'inaugurazione è avvenuta ieri, non a caso per la festa del Perdono istituita 660 anni fa da papa Pio II, alla presenza dell'arcivescovo Mario Delpini, del presidente della Regione Attilio Fontana, del sindaco Giuseppe Sala e del ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Con la Festa del Perdono, che quest'anno cade proprio il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, da secoli si celebra la fondazione del nostro Ospedale - ha spiegato Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano - Quello dei Tesori della Ca' Granda è il giusto modo per rendere onore a questa tradizione». Le visite sono possibili dal lunedì al sabato - gratuite ma su prenotazione a gruppi di dieci - grazie ai volontari del Touring. Nelle cinque sale permanenti sono presenti 23 ritratti cui si aggiunge una sala temporanea per mostre.

