Fra tre mesi è Natale, Finalmente Artigiano in Fiera. Proprio con questo titolo, quasi liberatorio, torna la campionaria delle arti e dei mestieri da sabato 4 a domenica 12 dicembre a Fieramilano (Rho).

Dopo la pausa per pandemia riprende così uno degli appuntamenti diventato un classico del Natale milanese, con l'albero in piazza Duomo, la Fiera degli Oh Bej Oh Bej, gli Ambrogini e la prima della Scala. L'edizione numero 25 così tornerà a essere una delle tappe dello shopping natalizio, per chi cerca un regalo curioso, etnico, artigianale.

«Ripartiamo sempre dall'uomo al lavoro, dall'artigiano, simbolo di resistenza e resilienza, perno della nostra economia - spiega il presidente di Gefi Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta -. Il ritorno in presenza di Artigiano in Fiera rappresenta un momento di incontro tra i nostri espositori e i visitatori appassionati e affascinati dalle storie, dai prodotti e dai territori. Siamo al lavoro per presentare un evento ancora più godibile da parte del pubblico applicando le disposizioni in vigore per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche».

L'applicazione dei protocolli di tutela della salute, previsti dalle attuali normative in vigore, e la riorganizzazione più ampia degli spazi e dei servizi renderanno la fiera ancora più fruibile e accogliente. L'ingresso ad Artigiano in Fiera resta gratuito. A partire dall'11 ottobre ogni visitatore dovrà comunque registrarsi sul sito artigianoinfiera.it, indicando il giorno nel quale intende effettuare la visita in fiera. Dal 4 dicembre si potrà così accedere scaricando il proprio invito gratuito (personale e giornaliero) da presentare all'ingresso con il Green pass. Gli orari sono dalle 10 alle 23 tutti i giorni.

