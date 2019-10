Greta Posca

Faccia a faccia con il maestro di Urbino. È Raffaello 2020, mostra immersiva (per intenderci solo immagini) che ripercorre la carriera di Raffaello Sanzio, di cui inizieranno nel 2020 le celebrazioni per i 500 anni dalla morte, avvenuta a 37 ani. Dopo Leonardo, un altro grande maestro da riscoprire e l'esposizione della Permanente diventa una perfetta introduzione didattica. Prodotto da Crossmedia Group e curato dal professor Vincenzo Farinella, il progetto si articola in cinque sale, dal Teatro degli Ologrammi alla Realtà Aumentata, in una commistione di immagini, suoni, musiche e suggestioni. Cuore del percorso multimediale è la Sala Immersiva, dove gli spettatori vengono avvolti da un racconto di 45 minuti che illustra la storia di Raffaello e, attraverso il video mapping, conoscono i luoghi dove sono nate le opere raffaellesche. Il percorso segue la vita del maestro, partendo dalla nascita a Urbino nel 1483 sino alla morte alla Corte Papale a Roma nel 1520. La sua attività è divisa in quattro periodi: le origini e l'apprendistato, la prima fase indipendente, l'affermazione artistica e la consacrazione finale. Ciascuno di questi periodi è strettamente legato a quattro luoghi fondamentali per la crescita e la maturazione artistica di Raffaello: Urbino, Perugia, Firenze e Roma. E poi l'analisi dei celebri angioletti della Madonna Sistina; oppure di come ha realizzato la Scuola di Atene attraverso la storia del celebre cartone, oggi all'Ambrosiana.

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

