Greta Posca

Erano le 5, appena uscite dalla discoteca stavano raggiungendo l'auto di una delle tre. Amiche di 22, 23 e 25 anni, tutte studentesse che avevano trascorso la serata in un locale in via Alessio di Tocqueville, nella zona della movida di corso Como. Nel breve tratto sono state avvicinate de uno sconosciuto di colore che ha afferrato la 23enne e l'ha spinta al muro, palpeggiandola tra le urla di tutte. Pochi secondi di terrore, poi la vittima è riuscita a liberarsi dalla presa ed a scappare con le altre.

Svoltato l'angolo le ragazze hanno visto due militari dell'esercito fermi in servizio di pattuglia e hanno chiesto aiuto. I soldati hanno fatto intervenire una volante, che si è messa alla caccia del maniaco. Lo hanno trovato ancora in zona e lo hanno ammanettato: si tratta di un senegalse di 27 anni con precedenti per atti osceni in luogo pubblico. La vittima è stata accompagnata in ospedale per lo stato di choc ma non ha riportato ferite. L'africano è finito a San Vittore con l'accusa di violenza sessuale, in attesa della direttissima.

Nelle stesse ore una coppia di ragazze inglesi, descritte dai soccorritori come strafatte di cocaina, hanno raccontato alla polizia di essere state aggredite dal buttafuori di un locale di corso Como e una delle due - 33 anni - ha detto di essere stata costretta dall'uomo a un rapporto sessuale. La sua ricostruzione è al momento al vaglio degli investigatori che comunque suggeriscono cautela sulla vicenda.

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

