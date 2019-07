Greta Posca

Era una pensionata benestante. Nel giro di sei anni si è ritrovata con la villa ipotecata e neppure i soldi per riempire il frigo. Tutto perché è caduta preda di una truffatrice senza scrupoli che in sei anni le ha portato via 450mila euro, l'ha costretta a vendere tre appartamenti, a ipotecare la villa e a intestarle un lascito nel testamento. A farla uscire dall'incubo sono stati i carabinieri della compagnia di Seregno, che hanno messo le manette ai polsi alla truffatrice, una 38enne di origine macedone residente in un campo nomadi di Carignano, in provincia di Torino.

La vittima è una vedova di 72 anni, residente ad Albiate, in Brianza. Una vita in solitudine, senza figli. Finché un giorno di sei anni fa al suo campanello ha suonato Olga: così si faceva chiamare la donna, con una lunga lista di precedenti specifici che le hanno fatto guadagnare il soprannome di maga delle truffe. «Mi aiuti signora sono povera e ho cinque figli». Così l'anziana è entrata nelle spire della truffatrice. «Mia figlia ha un tumore, deve essere operata ma servono tantissimi soldi». Così la pensionata ha consegnato a quella che credeva un'amica 450mila euro in sei anni, un po' alla volta, con decine di versamenti in denaro e su carta Postepay. E quando i soldi hanno cominciato a scarseggiare, la 72enne ha venduto tre appartamenti. Una volta sul lastrico e con problemi di salute, ha raccontato tutto al proprio medico di famiglia. Che ha subito subodorato il raggiro e si è rivolto ai carabinieri di Seregno. In dieci giorni di indagini i militari hanno ricostruito sei anni di truffe e di riciclaggio. E la macedone è finita in manette.

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

