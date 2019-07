Greta Posca

Era troppo ubriaco per stare in discoteca. Aveva alzato il gomito (o forse altro) ed era diventa molestatore seriale dei clienti. Per questo era stato invitato a uscire dalla sicurezza. E lui come risposta è tornato, ha investito i buttafuori ed è scappato.

Èsuccesso sabato sera alla discoteca Fellini di Pogliano Milanese, provincia di Milano. Un giovane avventore, sotto l'effetto dell'alcol (o forse di sostante stupefacenti), ha investito a bordo di una Bmw un buttafuori del locale. Erano le 3 della notte tra sabato e domenica. Il ragazzo, che era stato allontanato pochi minuti prima dagli addetti di sicurezza perché era diventato molesto, anziché andarsene è salito sull'auto e ha fatto marcia verso l'ingresso puntando contro i due. Ad avere le conseguenze più gravi è stato un buttafuori di 34 anni, marocchino. Fortunatamente non ha riportato fratture ma solo ferite, guaribili in 15 giorni.

L'investitore è subito fuggito. Adesso è ricercato dai carabinieri della compagnia di Legnano che hanno già acquisito le testimonianze e i video delle telecamere di sicurezza della zona.

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

