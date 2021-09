Greta Posca

È una carica di quattrocento giovani quella di Youth4Climate, il vertice sul clima che da ieri tiene banco a Milano.

Al Mico di via Gattamelata si sono aperti i lavori dei quattrocento delegati provenienti da 186 Paesi incaricati di preparare un documento sul clima da presentare alla PreCop26 in vista della Cop di Glasgow di fine ottobre. Accolti dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, che ha parlato di «prima esperienza di governo dei giovani sul futuro» hanno ascoltato nella sessione plenaria della prima giornata le denunce di Greta Thunberg. La giovanissima attivista svedese, 18 anni, è arrivata in treno da Francoforte e, dopo il tampone, come sempre ha rifiutato ogni scorta. Attesissimo il suo discorso. La Thunberg ha attaccato duramente i politici che parlano ma nei fatti non si vede nulla. «Sulla crisi climatica «dai leader mondiali sentiamo solo parole, bla bla bla. Le emissioni continuano ad aumentare. Possiamo invertire questa tendenza, ma serviranno soluzioni drastiche. E dato che non abbiamo soluzioni tecnologiche, vuol dire che dovremo cambiare noi», ha detto, concludendo. «Noi vogliamo giustizia climatica, e la vogliamo ora». Prima di lei sul palco l'ugandese Vanessa Nakate aveva ricordato che i paesi africani subiscono il peso maggiore della crisi climatica, pur emettendo solo il 3% dei gas serra. Applausi ed entusiasmo ai loro discorsi. Il taglio «sociale» ha trovato d'accordo il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani: «Il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali vanno trattati insieme - ha detto -. Mi auguro che alla Cop26 i Paesi avanzati riescano a convergere su un meccanismo di aiuto. I modi sono diversi ma io e Greta abbiamo detto la stessa cosa».

Nel pomeriggio il via ai lavori. Quattro i gruppi previsti per tre giorni di studio, che si alternano a momenti di meditazione e svago. Domani la consegna del documento al Precop26. E venerdì Greta seguirà il corteo Fridays for future.



