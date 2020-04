Greta Posca

È un bollettino di guerra quello dei morti e contagiati che arriva a Milano e in Lombardia da diverse strutture per anziani.

La Cisl denuncia che solo martedì al Pio Albergo Trivulzio sono morti «altri 12 anziani», come spiega Rossella Delcuratolo. Da marzo in poi, dunque, alla Baggina, sarebbero morti in totale, come ha chiarito la sindacalista, «circa 110 persone», settanta a marzo e una quarantina in questi giorni di aprile. E poi a Lodi l'allarme per la fondazione Santa Chiara, con 38 morti in meno di un mese. A Milano in una struttura di via San Faustino - riporta Il Giorno - sono 23 i decessi in alcuni giorni e sarebbero 44 i positivi, 42 in isolamento e due portati in ospedale. Alla casa di cura Igea sono invece stati contagiati 23 infermieri, 13 medici e altri tra personale amministrativo e di vertice; all'Istituto geritatrico milanese invece «di due strutture abbiamo in una il -50% del personale infermieristico, il -90% dei medici e il -50% degli assistenti Asa» spiega Antonino Manzo, direttore.

Di fronte a una tale emergenza, prosegue il lavoro della Procura sul caso Baggina. Gli inquirenti stanno verificando anche presunte manomissioni di cartelle cliniche e pure sulla gestione di una ventina di pazienti trasferiti da altri ospedali al Trivulzio. Così come sul fronte della presunta assenza di protocolli e dispositivi di sicurezza e sulle «minacce», di cui si dà conto anche in una diffida dei sindacati alla direzione della struttura, agli operatori che volevano usare le mascherine. Con un focus, infine, anche sull'applicazione del piano pandemico regionale. Al momento il fascicolo sul Pat, così come quelli su un'altra decina di Rsa milanesi, sia cittadine che dell'hinterland, è aperto a carico di ignoti per epidemia e omicidio colposo e per violazioni delle normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Al lavoro ci sono i pm del pool guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano.

