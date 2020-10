Greta Posca

È sempre febbre Frida Kahlo. La pittrice messicana è sempre sulla cresta dell'onda: la sua storia privata tragica, il suo amore per la vita, gli amori, e finalmente la sua pittura naif e diretta la fanno amare al grande pubblico.

E di sicuro piacerà Frida Kahlo. Il caos dentro, mostra che ha aperto i battenti pochi giorno fa alla Fabbrica del Vapore. Nessuna opera tangibile, tranne una, ma un percorso sensoriale tecnologico che immerge il visitatore nella vita di Kahlo, esplorandone la dimensione artistica, umana, spirituale. Prodotta da Navigare con il Comune ricrea gli ambienti dove la pittrice visse, per capire, attraverso i suoi scritti e la riproduzione delle sue opere, la sua poetica e il fondamentale rapporto con il marito-amante Diego Rivera, per vivere, attraverso i suoi abiti e i suoi oggetti, la sua quotidianità e gli elementi della cultura popolare tanto cari all'artista.

Vengono riprodotti i tre ambienti più vissuti da Frida a Casa Azul, la celebre casa messicana costruita in stile francese da Guillermo Kahlo nel 1904 e meta di turisti da tutto il mondo: la camera da letto, lo studio e il giardino. Segue la sezione I colori dell'anima, curata da Alejandra Matiz, direttrice della Fondazione Leo Matiz di Bogotà, con i ritratti fotografici di Frida realizzati dal fotografo colombiano Leonet Matiz Espinoza (1917-1988). Questa è la parte più interessante della mostra: Matiz, considerato uno dei più grandi fotografi del Novecento, immortala Frida in spazi di quotidianità: il quartiere, la casa e il giardino, lo studio. Poi le sezioni su Diego Rivera, sulla cultura e l'arte popolare in Messico, fino alle riproduzioni in modlight di quindici tra i più conosciuti autoritratti che Frida realizzò.

Unica opera autografa Piden Aeroplanos y les dan Alas de Petate (Chiedono aeroplani e gli danno ali di paglia) e sei litografie acquerellate originali di Diego Rivera.

Fino al 28 marzo. Fabbrica dle Vapore, via Procaccini, 4. Orariu: 930-19.30; sab-dom fino alle 21. Biglietti 17-10 euro

