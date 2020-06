Greta Posca

E dopo la cattedrale, e dopo la Galleria, adesso tocca ai portici e alle facciate. Facciate e portici di piazza Duomo «saranno presto riqualificati e avverrà grazie a uno sponsor».

Lo ha deciso la giunta del Comune che «in una delibera ha approvato le linee di indirizzo per la sponsorizzazione dell'intervento di restauro dei palazzi di proprietà comunale sugli affacci meridionali e settentrionali della piazza e sulle vie Mazzini e Mengoni». Di certo portici e palazzi in quelle zona della piazza presentano i segni del tempo. Il piano, spiega il Comune, «prevede anche la riqualificazione della Cittadella degli Archivi ovvero l'edificio di via Gregorovius. Allo stato attuale è pervenuta una proposta di sponsorizzazione tecnica che prevede l'intera realizzazione dei lavori». «Proseguiamo nel percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune e in questo caso con un intervento di restauro importante e prestigioso in piazza Duomo», ha detto l'assessore al Demanio, Roberto Tasca. «A costo zero per l'amministrazione grazie all'interesse di uno sponsor che coprirà le spese dei lavori. Un passaggio che racconta molto bene il grado di partecipazione dei privati all'interesse pubblico. E credo che il connubio pubblico-privato sia una strada virtuosa da perseguire».

L'intervento, per un importo di 3,1 milioni di euro, chiarisce il Comune, «è programmato per lotti funzionali. Ci sarà - viene spiegato - la copertura pubblicitaria di tre/quattro campate per volta, in modo che il ponteggio non ingombri, per una superficie superiore al 25% di quella complessiva e per una durata non superiore ai 48 mesi, che non saranno prorogabili».

