Greta Posca

Duecentosessantamila euro conservati sottovuoto in mazzette e depositati nella nicchia di una muratura ricavata di un sottoscala. Non solo c'erano anche orologi preziosi e 40 carte di credito. Il malloppo è stato trovato a casa di uno degli arrestati dai finanzieri di Varese e Busto Arsizio, grazie anche al preziosissimo aiuto dei cosiddetti cash-dog cani labrador di valuta addestrati a fiutare grosse quantità di banconote.

È il risultato di una indagine una maxi frode fiscale da 34 milioni di euro che da due anni sta impegnando inquirenti e investigatori, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio. Il risultato è stato di tre arresti, quaranta perquisizioni fra diverse città lombarde(Milano in testa), ma anche in Veneto, Piemonte e Sicilia e 70 aziende indagate.

Il meccanismo venuto alla luce è quello che in gergo viene definito delle cartiere. Ovvero di società che emettono fatture false per operazioni insistenti e che poi scompaiono. Il gioco è stato usato da tre imprenditori che a loro volta trafficavano con una settantina di colleghi attivi in settori diversi: dai rifiuti alla meccanica. Una volta ottenuti i pagamenti, i tre hanno provveduto a retrocedere il denaro in contanti ai propri clienti, beneficiari delle fatture false, dietro la corresponsione di una provvigione dal 5% all'8% dell'imponibile indicato in fattura. Il gruppo di truffatori, scoperto dai finanzieri di Busto Arsizio, coordinati dal pm Nadia Calcaterra, a quanto emerso reclutava numerosi prestanome poi usati quali titolari di società facenti parte dello schema fraudolento.

E non è escluso che nel circuito di denaro fraudolento non rientrasse anche denaro sporco, poi rimesso nel circuito legale proprio grazie alla frode.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

