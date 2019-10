Greta Posca

Due giorni di festa tra Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare, un concerto rock per mille musicisti, cabaret e cibi di strada. Il bilancio finale dell'Air Show è di 150mila persone a divertirsi non stop per 48 ore. Linate ha fatto il bis. Dopo il grande raduno per il concerto di Jovanotti lo scalo, chiuso per i lavori di restyling delle piste e dell'aerostazione, questo weekend ha chiamato ancora a raccolta migliaia di spettatori. Grande lavoro per forze dell'ordine e vigili impegnati anche sul fronte Deejay Ten, ma tutto è filato liscio. Protagoniste le Frecce (tornate a colorare i cieli di Milano dopo 62 anni) che hanno dato spettacolo. Solo ieri più di 100mila spettatori erano impegnati a guardare, con il naso all'insù e il binocolo di ordinanza, le evoluzioni dei piloti dell'aeronautica e di 50 altre pattuglie acrobatiche provenienti da tutta Europa. Ad applaudire tra gli altri il sindaco Giuseppe Sala, il vicepresidente della Camera Ignazio La Russa, il capo di stato dell'Aeronautica generale Alberto Rosso. Nel pomeriggio momenti di divertimento anche con lo spettacolo di cabaret di Zelig, il concerto di Cristina d'Avena e l'esposizione di aerei storici.

Sabato oltre alle evoluzioni aeree la giornata era culminata con le esibizioni di Rockin'1000, ovvero la più grande cover band del mondo che ha radunato migliaia di musicisti a suonare all'unisono e big come Manuel Agnelli e i Subsonica. Calato il sipario sul divertimento, adesso l'attesa è il 27 ottobre, quando riapre Linate, da fine luglio chiuso per i lavori. I primi aerei arriveranno già il 26 sera per essere pronti al mattino. Nello scalo proseguirà comunque il restyling dell'aerostazione.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

