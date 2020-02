Greta Posca

Dovrebbe riprendere lunedì 2 marzo la circolazione sulla linea dell'alta velocità fra Milano e Bologna, interrotta dal 6 febbraio, il quando un Frecciarossa 1000 diretto da Centrale a Salerno è deragliato a Ospedaletto lodigiano, causando la morte di due macchinisti e il ferimento di 31 persone.

La riapertura della linea ad Alta velocità per ora è solo una previsione, effettuata dai tecnici di Rete ferroviaria italiana, dopo che la procura di Lodi ha dissequestrato lunedì scorso l'area del disastro e le diversi componenti dell'infrastruttura. «Compatibilmente con le disposizioni degli inquirenti - spiegano da Rfi - sono già stati svolti nei giorni scorsi alcuni interventi accessori. Dopo il dissequestro, i tecnici hanno potuto controllare lo stato dell'infrastruttura, stilare un cronoprogramma dettagliato ed entrare nel vivo dei lavori».

I lavori che i tecnici stanno completando - dopo che le carrozze sono state rimosse dai binari e spedite in un deposito per essere smantellate - riguardano circa tre chilometri di linea e verifiche su un totale di circa 40 chilometri di infrastruttura ferroviaria, in particolare binari, scambi, traversine, massicciata, pali per la tensione elettrica ed apparati di sicurezza. Nel cantiere nello snodo di Livraga sono impegnati più di cento fra ingegneri, tecnici e operai di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici. I lavori proseguono 24 ore su 24 su entrambi i binari, per tre chilometri di linea ferroviaria. «La scelta di riattivare la circolazione su entrambi i binari alla fine dei lavori - sottolineano da Rete ferroviaria italiana - permette un notevole risparmio in termini di giornate complessive di intervento».

Intanto prosegue l'inchiesta della Procura di Lodi che vede indagate 18 persone, tra cui anche l'amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, e due società. Gli altri iscritti nel registro degli indagati sono in parte «dipendenti della società che gestisce la rete ferroviaria e in parte di quella che risulta aver prodotto il pezzo risultato, all'apparenza, difettoso», come ha spiegato giorni fa il procuratore Domenico Chiaro. Gli accertamenti hanno confermato che a causare il deragliamento sarebbe stato un problema ad uno scambio, come «l'inversione dei cablaggi dell'attuatore numero 5».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

