Greta Posca

Doppio appuntamento con la musica italiana questa sera al Rugby Sound di Legnano, dove le sonorità pop ed elettrocniche di Gazzelle vanno a braccetto con l'hip hop dei Coma-Cose.

Gazzelle, il cantautore romano Flavio Pardini, porta sul palco le caznoni dell'album Punk, proseguendo anche questa estate il successo del tour invernale. Musica minimal e ricercata, testi intensi.

Anticipano il cantautore romano i Coma Cose. Fausto Lama e California, hanno raccontato la propria milanesità nel disco d'esordio Hype Aura tra elettronica, hip hop e testi venati di ironia surreale (entrambi i concerti sono all'Isola del Castello, via Castello. Legnano. Ore 21. Biglietti 28 euro).

A Milano, Circolo Magnolia, si esibisce Syml, cantautore statunitense, al secolo Brian Fennel, tra pop e melodico. Le sue canzoni sono state usate in molte serie tv, da Elementary a Teen Wolf e (ore 21, via Circonvallazione Idroscalo, 41. Segrate. Biglietti 17 euro).

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA