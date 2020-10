Greta Posca

Dopo 831 giorni il dna ha spento ogni speranza. Quei resti, un teschio, sono di Iuschra Gazi, la dodicenne autistica bengalese che si era persa nei boschi bresciani due anni fa. I resti erano in un luogo impervio dell'altopiano di Cariadeghe, Brescia, trovati da un cacciatore. Iuschra era svanita il 19 luglio 2018 mentre era in gita con la Fobap, Fondazione bresciana assistenza psicodisabili; l'operatrice responsabile ha già patteggiato una pena di otto mesi per omicidio colposo. I medici legali del Civile di Brescia hanno comparato il dna del teschio con quello dei genitori della bambina e il risultato ha chiarito ogni dubbio. Si è arreso anche il padre. «Ora non ci sono più dubbi. Iuschra è morta e credo non sia morta cadendo da qualche parte, ma per fame» dice in lacrime Mdliton Gazi. È la stessa straziante ipotesi messa nero su bianco dagli inquirenti. «Iuschra ha perso la vita a seguito della precipitazione in una delle cavità carsiche presenti a Serle, ovvero a seguito della mancanza di cibo ed acqua per più giorni consecutivi», scrissero i magistrati titolari dell'inchiesta. «È un momento molto doloroso per la nostra famiglia - ha aggiunto il padre -. Organizzeremo un funerale ma in questo momento non abbiamo la testa per pensare. Mi fa molto male immaginare mia figlia che muore di fame da sola in un bosco». I pm della Procura di Brescia Antonio Bassolino e Donato Greco hanno già disposto il nullaosta per la sepoltura. Nella zona del ritrovamento la Protezione civile non aveva controllato: «Era troppo impervia. Impossibile da raggiungere se non con i droni e gli elicotteri».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA