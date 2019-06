Greta Posca

Dieci giorni di eventi, incontri e momenti di festa da venerdì 21 fino al 30 giugno, incontri e momenti di festa, che avranno il loro apice con la tradizionale parata dell'orgoglio Lgbt di sabato 29 giugno, a cui farà da madrina la conduttrice Caterina Balivo.

Milano si prepara alla Pride Week che vede in calendario oltre 60 eventi e che, dal 27 al 29 giugno, avrà il suo cuore nel quartiere di Porta Venezia, dove sorgerà il Pride Square, il villaggio diffuso che quest'anno diventa ancora più grande.

Grande assente quest'anno - suo malgrado, il sindaco Beppe Sala: «Quest'anno non riuscirò a esserci per un mio impegno personale, ma troverò qualunque forma per fare sentire la mia vicinanza in maniera operativa, per promuovere la cosa, per ricordare che l'anno prossimo abbiamo un grandissimo evento che porterà a Milano gli operatori turistici nel mondo Lgbt».

Le iniziative della Pride Week sono state presentate a Palazzo Marino da Fabio Pellegatta, presidente di Arcigay Milano, che ha sottolineato il legame dell'iniziativa con i 50 anni dall'anniversario dei moti di Stonewall, che nel 1969 a New York diedero vita al movimento di liberazione Lgbt. #LaPrimaVoltaFuRivolta è il motto del Pride di quest'anno. «Milano in questi 50 anni ha avuto un ruolo di primo piano per il movimento Lgbt - ha detto Pellegatta - oggi è modello di avanguardia e avamposto della democrazia e della tutela dei diritti delle persone». La ricorrenza dei moti di Stonewall sarà celebrata il 28 giugno con una fiaccolata in piazzale Lavater e, per l'occasione, verrà inaugurato il primo monumento Lgbt di Milano: la panchina Rainbow, realizzata con il patrocinio di Palazzo Marino.

Il 29 giugno si terrà la parata del Pride, a cui l'anno scorso hanno partecipato 250mila persone: partenza alle 16 dal piazzale antistante la stazione Centrale per concludersi a piazza Oberdan. In occasione della parata, la sera del 28 e 29 giugno, il grattacielo UniCredit della città sarà illuminato con i colori dell'arcobaleno. E Sala non ha escluso che possa essere illuminato allo stesso modo anche Palazzo Marino.

