«De Chirico prende in prestito dal sogno l'esattezza dell'inesattezza, l'uso del vero per promuovere il falso».

Così il poeta Jean Cocteau definì il pittore, nato in Grecia (Volos 1888- Roma 1978), e diventato l'artista-emblema della metafisica. De Chirico è il pittore dei manichini, dei paesaggi stranianti, delle muse inquietanti e della mitologia greca. La sua arte torna da oggi a gennaio a Palazzo Reale. Un ritorno, visto che l'ultima mostra era stata allestita, sempre a Palazzo Reale, nel 1970, ospite d'onore lo stesso pittore, all'epoca 82enne.

Curata da Luca Massimo Barbero e prodotta da Comune, Palazzo Reale, Marsilio, Electa, in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e Barcor17, l'antologica espone cento opere, suddivise in otto sale, dove non si procede in ordine cronologico ma per temi, spesso anche inediti. Nato in Grecia, studi in Germania, De Chirico fece una vita raminga e in Italia abitò da Torino a Roma, Milano compresa. Nelle sale si trovano riuniti i temi dell'architettura, i riferimenti alla classicità, la sontuosità pittorica degli anni 20 e 30, l'ironia neobarocca, le rivisitazioni metafisiche, il suo legame con il passato ma anche la sua influenza sugli artisti che lo hanno seguito.

Dal Trovatore del 1917 (che fa parte di una collezione privata) si passa alle misteriose ed inquietanti piazze d'Italia, ai temi classici come Combattimento (Gladiatori), che arriva dal Museo del Novecento di Milano, o l'Ariadne del Met. E in particolare i diversi autoritratti mostrano il percorso di De Chirico, che nel 1959 si raffigura come un gentiluomo del Seicento.

Grazie alla collaborazione di grandi istituzioni italiane e straniere - dalla Tate Modern di Londra al Met di New York senza dimenticare Brera - «è stato possibile ricostruire una retrospettiva ampia e completa» ha concluso l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

