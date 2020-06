Greta Posca

Daniela Fumagalli, la mamma di Elena e Diego, ha spiegato agli investigatori che si fidava ciecamente del marito e mai avrebbe immaginato che potesse essere capace di uccidere i loro gemelli e poi togliersi la vita.

Ci sono ancora molti dettagli da chiarire dietro il delitto di Margno (Lecco), dove Mario Bressi, 45 anni, nella notte tra venerdì e sabato, ha ucciso i suoi figli, 12 anni, per poi lanciarsi dal ponte della Vittoria, a una decina di chilometri dalla seconda casa in Valsassina, dove la famiglia andava da anni villeggiatura. Si sta setacciando la zona nei dintorni di Margno a caccia del cellulare dell'uomo che non si trova e che assieme ai pc nella sua disponibilità, quello di casa e quello dell'ufficio, potrebbe fornire elementi per ricostruire le ultime ore di una tragedia che al momento pare dettata da un escalation di rabbia e rancore nei confronti della moglie la quale, con la decisione di volersi separare, avrebbe, a dire di lui, rovinato la loro famiglia. Mentre nelle prossime ore verrà conferito l'incarico all'anatomopatologo Paolo Tricomi al quale toccherà coordinare l'autopsia dei ragazzini e del padre, gli investigatori hanno ora ritrovato i telefonini dei piccoli. Il padre li avrebbe gettati nella campana del vetro nel piazzale Funivia, a pochi metri dal condominio dove si è consumato il duplice omicidio.

Le indagini, coordinate dal pm Andrea Figoni e dal Procuratore di Lecco Antonio Chiappani, puntano ad analizzare i vari dispositivi elettronici per vedere se ci siano altre mail e altri messaggi che possano far pensare a un'azione preordinata. Al momento non è stato raccolto alcun elemento, è stato riferito, che faccia ipotizzare una premeditazione. Dalla lunga lettera inviata attorno alle tre di notte dall'uomo alla moglie Daniela, oltre a cercare di colpevolizzarla, avrebbe espresso le sue preoccupazioni per i problemi che sarebbero sorti con la separazione - non era stata ancora formalizzata - per la gestione dei bambini. Nella missiva, da cui emerge come lui si sentisse rifiutato e una rabbia che in quelle ore stava montando, ci sono passaggi in cui lui fa capire a lei che non avrebbe più rivisto i bimbi e nemmeno lui perchè «prenderò il volo». Intanto don Bruno Maggioni, il parroco del paesino della Valsassina, per domani ha organizzato una veglia per pregare per Elena e Diego e per la loro mamma Daniela straziata dal dolore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Giugno 2020, 05:01

