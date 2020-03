Greta Posca

Dai robot a Tina Modotti, da Frida Kahlo a Basquiat, a Lichtestein. Il Mudec apre sul web. Il Museo delle Culture, come tutti i musei d'Italia, ha dovuto chiudere momentaneamente al pubblico collezione permanente e mostre in ottemperanza alle ordinanze del governo sul coronavirus. Per evitare di fermarsi il Mudec ha deciso però di portare, gratuitamente, suoi contenuti a domicilio, attraverso i suoi canal social Facebook, Instagram e Twitter.

Attraverso clip di video, card animate, post divertenti, videointerviste e anteprime il Mudec racconta i segreti della collezione permanente, i profili dei più grandi artisti ospitati nelle proprie mostre, le storie più emozionanti che hanno caratterizzato la vita del museo e ancora le prossime mostre che il Mudec riserverà ai suoi visitatori.

In settimana verrà anche realizzato uno spazio Kids in cui i più piccoli potranno cimentarsi in giochi e attività artistiche.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 05:01

