Greta Posca

Dai maglioni alle magliette. Dal ciclone sceso dal Polo Nord allo sbocciare dell'estate nel giro di un paio di giorni. Dopo il maggio più freddo e instabile dal 1973, a Milano le temperature sono schizzate in su, grazie all'Anticiclone delle Azzorre che in queste ore sta interessendo tutta la Pianura Padana.

Il caldo è arrivato all'improvviso, quasi di sorpresa. Ieri il termomtro ha toccato i 24 gradi, con un'escursione di quasi 10 gradi rispetto ai giorni precedenti. Ed è solo un assaggio: secondo le previsioni, domani in città verranno raggiunti i 27 gradi, che diventeranno 30 domenica. Il clima si assesterà via via assumendo i connotati estivi, a parte un intermezzo piovoso a metà della prossima settimana.

L'atteso bel tempo coincide con la partenza della stagione balneare metropolitana, che in città è sempre un evento atteso: l'anno scorso sono state 340.000 le persone che hanno frequentato le piscine di Milanosport. Domani aprono i battenti i centri balneari Lido (piazzale Lotto 15) e Argelati (via Segantini 6), due tra i fiori all'occhiello di Milanosport. Il 9 giugno aprono le piscine all'aperto di Sant'Abbondio (via Sant'Abbondio 12), Cardellino (via del Cardellino 3) e Saini (via Corelli 136) e come sempre sono a disposizione i giardini di Arioli Venegoni, Iseo, Mincio, Murat, Procida, Solari, Suzzani e la terrazza in pieno centro della Piscina Cozzi, luoghi perfetti anche per gli amanti della tintarella. Quest'anno il centro balneare Romano (via Ampère 20) aprirà a metà giugno completamente rinnovato. Stanno infatti per terminare i lavori di riqualificazione iniziati il primo aprile. Gli interventi interessano tutto il bordo vasca e il giardino. Per problemi strutturali resterà invece chiusa la Scarioni, ma in zona sono aperte la Suzzani di via Beccali e l'Iseo di via Iseo. Sono aperte le iscrizioni ai corsi estivi che inizieranno il 10 giugno.

A fare da apripista della stagione saranno i Bagni Misteriosi (via Botta, 18), che aprono già oggi e fino al 29 settembre. Qui dal 5 giugno si potrà fare il bagno anche di sera, fino alle 22 il mercoledì e il giovedì.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

