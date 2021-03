Greta Posca

Dado contro Futura: un 26 con i colori della bandiera italiana contro un 26 bianco ghiaccio che sembra una scia nella neve. I possibili simboli di Milano-Cortina si materializzano nella tarda serata di sabato nella vetrina più prestigiosa d'Italia, il palco dell'Ariston, svelati da Federica Pellegrini e Alberto Tomba: la Bomba è il padrino di Fortuna, la Divina è la madrina di Dado. Ma poco cambia: «Vinca il migliore» l'augurio di Albertone.

Tra i due loghi al ballottaggio prende il via un'inedita gara lunga 15 giorni: per la prima volta nella storia delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali sarà il voto popolare a decidere il simbolo che vincerà. La votazione sull'emblema olimpico resterà aperta per due settimane sul sito www.milanocortina2026.org e sull'app Milano Cortina 2026. Il risultato verrà quindi annunciato in una puntata speciale dei Soliti Ignoti su Rai1, dedicata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: una puntata che coinvolgerà anche le personalità dello sport, dello spettacolo e della società civile chiamate a rappresentare i Giochi come Ambassador.

«Questi Giochi saranno una vetrina straordinaria e una grande occasione per il Paese - ha detto la Pellegrini dall'Ariston - saranno i Giochi di tutti e tutti devono partecipare, a partire da questo voto sull'App e sul sito di Milano Cortina 2026».

Il logo che sarà scelto dal pubblico andrà a sostituire quello noto finora, il Duomo stilizzato con lo sfondo delle Dolomiti. Dado e Fortuna sono stati concepiti e realizzati dalla Landor, azienda specializzata nell'ideazione di marche, che fa parte dell'inglese Wpp, una holding che gestisce servizi di comunicazione in 111 Paesi. Entrambi i loghi sono studiati per piacere a un pubblico molto giovane, ragazzini di oggi che nel 2026 saranno maggiorenni.

Lunedì 8 Marzo 2021

