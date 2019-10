Greta Posca

Da Van Gogh a Cezanne, da Gauguin e Manet; Renoir e il Degas scultore, Picasso, Rousseau, Klee e Kandinsky, Marc, Matisse. Messi in fila i nomi sono da brivido. Visti dal vero i quadri fanno proprio l'effetto Stendhal.

Apre oggi a palazzo Reale la mostra che è insieme un compendio di storia dell'arte dell'Ottocento/Novecento e di storia del collezionismo.

È Guggenheim La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso che racconta la straordinaria storia della famiglia Thannhauser, anche attraverso foto private, autentiche per le opere, registri di gallerie. I quadri furono acquistati via via da Justin K. Thannhauser che nel 1963 li donò alla Solomon Guggenheim Foundation, e da allora sono esposti in modo permanente in una sezione del museo di New York. La collezione sbarca per la prima volta in Italia, dopo il tour in Europa al Guggenheim di Bilbao e all'Hotel de Caumont di Aix-en-Provence. Tra i capolavori, la donna con pappagallino di Renoir; 13 Picasso tra cui La donna seduta, La donna con i capelli gialli e il Paesaggio a Ceret. La strepitosa Donna con il ventaglio di Manet, fino alle sculture delle ballerine Degas o le Nature morte di Cézanne. «Il progetto che porta con cadenza annuale nelle sale di Palazzo Reale importanti collezioni provenienti dai musei del mondo si arricchisce con questo capitolo - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo del Corno -. Una preziosa e significativa parte della collezione costituita nel secolo scorso da Justin Thannhauser e successivamente donata alla Fondazione Guggenheim che rivela una visione inedita di questi capolavori».

