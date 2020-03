Greta Posca

Da controllare ci sono gli anziani; chi si è imposto la quarantena perché pur stando bene ha avuto contatti con un positivo. Poi ci sono i guariti, ma ancora positivi, che aspettano la negatività a casa. E ci sono i positivi ma con sintomi lievi, che trascorrono a casa la quarantena. Un sommerso di circa 15mila persone. Chi li monitora e li assiste? La Regione ha approvato la delibera delle cosiddetta sorveglianza attiva sul territorio, per il controllo domiciliare. I medici di base che dovranno monitorare telefonicamente e in telemedicina tutti i pazienti che presentano sintomi riconducibili al covid-19.Tutto poi sarà convogliato alle varie Ats.

La delibera prevede anche «il tampone ai sanitari e ai medici di medicina generale, per loro cautela» e «la dotazione per i medici di medicina generale per poter seguire alcuni pazienti direttamente nella loro abitazione», ha chiarito il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala. E l'assessore al Welfare Giulio ha spiegato che Ats Milano ha realizzato un portale in cui i medici di base possono inserire i casi di positivi, contatti diretti o sospetti. Per ora l'elenco è di «1.800 persone segnalate e sono già state fatte 5.500 telefonate per verificare lo stato di salute e monitorarlo».

Plaudono i medici ma chiedono un impegno diversificato, secondo gli infetti sul territorio, come sottolinea Paola Pedrini, segretario della Fimmg (Federazione italiana medici medicina generale) Lombardia: «L'applicazione non potrà essere uguale dappertutto. A Bergamo e Brescia ci sono più malati rispetto ad altre province e il lavoro dovrà essere declinato in maniera diversa. A tal fine stiamo organizzando degli incontri con le Ats». E poi la questione tamponi. Se l'assessore Giuliano Gallera dice solo su segnalazione dei medici di base, cresce il pressing dell'opposizione in Regione perché aumentino i controlli. «Quando si pensa di essere più puntuali e pronti a fare il tampone a chi ha sintomi e sta chiuso in casa assolutamente angosciato?», ha chiesto Pietro Bussolati, consigliere regionale Pd.

