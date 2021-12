Greta Posca

«Cosa volete? Menu di carne o vegetariano?». A fare la domanda non era il cameriere di un ristorante. Ma la carta dei cibi non comprendeva brasato o tonno pinna gialla. Il menu «vegetariano» significava l'acquisto di marijuana, quello di «carne» (e nello specifico di tipo «stone») faceva riferimento all'hashish. E quando si chiedeva «uno di verde e un assaggio di dry» il riferimento era a un chilo di marijuana e a un campione di cocaina.

Queste le parole in codice per indicare le partite di droga che utilizzavano i dieci componenti della banda internazionale sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Milano, attiva fra l'Italia, la Cina e il Marocco. Per tutti loro l'accusa è traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Cinque sono finiti in carcere, tre ai domiciliari, mentre per due di loro è stato disposto dal Tribunale di Milano l'obbligo di firma. Ma l'attività di inquirenti e investigatori, iniziata nel 2017, non si è ancora conclusa, si punta a smantellare l'intero sistema attivo in diverse province del nord e centro Italia.

Il denaro dello spaccio veniva ritirato da un componente della banda, portato in aereo da cittadini cinesi compiacenti (ora indagati) che lo nascondevano nei normali bagagli da stiva. Il contante arrivava a Hong Kong, era consegnato a un money exchange che si occupava di cambiare la valuta e, successivamente, dirottarla in Marocco. E non era finita. Da lì veniva poi completato il processo di pulizia: i soldi reinvestiti in attività commerciali (nel settore dell'abbigliamento), reimpiegati in altre operazioni finanziarie per disperderne le tracce. E infine ancora usati per l'approvvigionamento di sostanza stupefacente.

Più di 70o i chili sequestrati (marijuana, hashish, cocaina ed mdma) per circa 3,8 milioni di euro in contanti. Ma si stima che il giro d'affari sia di 200 milioni di euro.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA