Greta Posca

Cosa dice l'audio delle telecamere video dell'attico Terrazza Sentimento nella notte del festino con accusa di stupro ad Alberto Genovese?

Per capirlo un maresciallo del Ris dei carabinieri lavorerà fino a luglio. A lui è stato dato l'incarico di effettuare la perizia fonica sugli audio dei video delle telecamere interne dell'attico di lusso registrate tra il 10 e l'11 ottobre, quando l'imprenditore del web Alberto Genovese avrebbe violentato per ore una 18enne, che fu, secondo l'accusa, prima stordita con un mix di droghe. Lo ha deciso il gip Tommaso Perna ieri, alla presenza del pm Rosaria Stagnaro, dei legali dell'imprenditore, gli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, e del legale della 18enne persona offesa, l'avvocato Luigi Liguori. Perizia con la formula dell'incidente probatorio, per cristallizzare la prova in vista del processo, accogliendo la richiesta della difesa.

Anche la Procura ha nominato un proprio consulente, così il legale della ragazza. La difesa ha chiesto la perizia fonica utile per verificare se la 18enne, parlando con Genovese, abbia o meno dato il consenso a ciò che è avvenuto in seguito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 05:01

