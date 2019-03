Greta Posca

Cosa abbiamo fatto alla natura? Quanto il paesaggio è cambiato e come l'architettura e il design potranno ricurire il rapporto con l'ambiente? È questo il tema enorme che tiene banco alla XXII Esposizione Internazionale della Triennale aperta da oggi al 1° settembre, e intitolata Broken Nature: Design Takes on Human Survival. Progettisti, designer, architetti sono stati chiamati proprio a risolvere questi strappi tra uomo ed ecosistema.

Ieri la cerimonia di inaugurazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha tagliato il nastro alla presenza delle massime istituzioni, dal ministro della Cultura Alberto Bonisoli, dal sindaco Giuseppe Sala al presidente della Regione Attilio Fontana passando per il prefetto Renato Saccone, del presidente della Triennale Stefano Boeri e della curatrice della mostra Paola Antonelli. Mattarella (che ha anche presenziato all'inaugurazione del nuovo anno accademico dello Iulm) ha invitato a guardare il futuro e a non essere prigionieri del presente e condizionati dal contingente: «L'amore per la cultura è amore per sé, amore per il futuro, il proprio e quello comune», ha sottolineato.

«La cifra della XXII edizione è la sfida al cambiamento climatico, attraverso la promozione di un nuovo stile di vita», ha dichiarato il Stefano Boeri. Sono 24 i Paesi partecipanti che presentano nei propri padiglioni oltre mille fra oggetti, progetti, installazioni. Imperdibile la mostra (con la supervisione artistica di Marco Balich) dedicata alla Nazione delle piante. Curatore Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale di fama mondiale, che ha ideato un percorso tutto teso a dimostrare la superiorità e l'intelligenza delle piante. «La nazione più potente del pianeta sono loro. Noi tutti animali siamo lo 0,03% contro le piante che sono più dell'85% di tutto ciò che è vivo e che permette alla Terra di essere ciò che è. Dalle piante riceviamo cibo, vestiti, e anche capacità di essere sereni».

