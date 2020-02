Greta Posca

Contro il coronavirus molte grandi aziende scelgono lo smart working. Il lavoro agile da casa è la soluzione adottata da molte società, che già da ieri hanno attuato la modalità per i propri dipendenti.

La Snam sta attuando per tutta la settimana smart working per oltre mille dipendenti tra la Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. Anche la multinazionale britannica Aon ha previsto lo smartworking per tutti i suoi 1.600 dipendenti in Italia. Lo stesso accade per l'85% dei 900 dipendenti della sede di Milano della compagnia assicurativa Axa, mentre la Cattolica Assicurazioni ha invitato i suoi dipendenti ad adottarlo; ad Allianz Italia nella torre di CityLife si è registrata la presenza della metà dei 2.600 dipendenti. Invece, è leggermente inferiore alla media la presenza nella torre di Generali, con i dipendenti che hanno accolto l'invito ad adottare lo smart working nell'ambito delle misure per contrastare l'emergenza del virus. La presenza media è di 1.700 persone sulle 2.100 postazioni disponibili. Anche la Regione Lombardia ha autorizzato lo smart working volontario sia per i dipendenti del Pirellone sia per quelli del gruppi politici. «Questo - ha spiegato il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi - per agevolare i lavoratori rispetto all'ordinanza della Regione e del Ministero della Salute che ha disposto la chiusura delle scuole in tutta la Lombardia. Ai dipendenti che invece si recano in ufficio sarà inoltre concessa la massima flessibilità nell'orario di ingresso».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA