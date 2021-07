Greta Posca

Consumatori sempre più giovani, senza distinzione di classe sociale. E piazze di spaccio che soprattutto con l'impulso del lockdown e della limitazione dei movimenti sono diventate sempre più virtuali: ci pensa il web a mettere in contatto domanda e offerta, e l consegne avvengono attraverso i servizi di delivery. È lo spaccato del consumo di droga in Lombardia, che emerge dalle oltre 200 pagine dell'indagine conoscitiva voluta dal Consiglio regionale e presentato martedì nell'aula del Pirellone da Selene Pravettoni, consigliera della Lega e componente della commissione speciale Antimafia presieduta da Monica Forte (M5S). «L'indagine - spiega Pravettoni - non solo fotografa l'attuale situazione lombarda sul traffico di stupefacenti e le pesanti conseguenze che ne derivano, ma fornisce anche delle linee guida sulle possibili soluzioni concrete da intraprendere per arginare il fenomeno».

Secondo il report, realizzato dopo decine di audizioni e approfondimenti avviati alla fine di aprile 2020 e proseguiti anche durante i lockdown, emerge che il consumatore di droga non ha età: dai 16 anni a oltre i 50. Ma un consumatore su due è di età compresa tra i 16 e i 24 anni, di ogni estrazione sociale. Il 45% ha tra 25 e 55 anni, ma c'è anche un 3% di giovanissimi di 14-15 anni. E ai servizi sociali sono stati segnalati anche alcuni casi di consumatori bambini, 10 anni appena.

A governare il grande business del narcotraffico c'è sempre la criminalità organizzata con un aumento esponenziale della mafia straniera. In particolare quella albanese e nigeriana, che si stanno rapidamente affiancando nello spaccio di stupefacenti alla mafia autoctona, soprattutto calabrese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

