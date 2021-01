Greta Posca

Connessione ballerina, computer ko, mancanza di socialità, ansia per il futuro.

Sono i problemi messi in piazza ieri dagli studenti delle superiori lombardi, che si sono visti mettere in Dad dalla Regione fino al 24 gennaio. Doppio momento di protesta: al mattino Rete studenti e al pomeriggio Priorità alla scuola, tutti davanti al Palazzo Lombardia. Al mattino circa un centinaio di studenti si è radunato di fronte alla sede della Regione contro l'ennesimo rinvio. «Oggi dovevamo essere a scuola» recita uno degli striscioni. Cinque i punti fondamentali delle richieste: la fine della didattica a distanza, che «non può essere un'alternativa alla scuola»; presidi medici in ogni istituto; potenziamento del trasporto pubblico; protocolli chiari e più personale scolastico. Nel pomeriggio il bis. «Senza la scuola non c'è futuro», l'allarme lanciato da studenti, genitori, insegnanti e personale Ata. «Dalla crisi e dalla pandemia si può uscire, ma solo in condizione di uguaglianza e con una scuola pubblica aperta», ha detto una delle organizzatrici del comitato Priorità alla Scuola. La piazza si è animata con striscioni, musica dal vivo della Banda degli ottoni, cori e balli. «La Dad non funziona e non perché noi docenti non abbiamo voglia di lavorare - afferma un insegnante -. Dobbiamo batterci affinché la scuola pubblica torni a essere il motore di questo Paese».

Intanto, il Comitato A scuola! ha depositato al Tar un ricorso per la sospensione dell'ordinanza emessa dal presidente regionale Attilio Fontana l'8 gennaio, che impone la Dad alle superiori. Rispondendo a distanza alla mobilitazione studentesca il governatore lombardo Attilio Fontana concorda che la scuola a distanza «è sicuramente la questione più grave dal punto di vista sociale». Se si arrivasse alla zona rossa, ciò comporterebbe la scuola in Dad per le superiori e gli ultimi 2 anni delle medie, per questo «dobbiamo garantire che la riapertura consenta la garanzia che si possa arrivare a fine anno senza ulteriori interruzioni».

