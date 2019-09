Greta Posca

Con gli occhi sgranati a sorbirsi una maratona di serie tv inedite. Ma attenzione: non sul divano di casa. L'appuntamento per gli appassionati è alla Triennale, dove da oggi a domenica sbarca la seconda edizione di Fest, evento gratuito con incontri, proiezioni, e feste, nell'ambito della Movie week.

Fest è un acronimo: sta per Festival delle serie tv. Il tema che lega le produzioni scelte, in autunno in onda in chiaro o sulle varie pay tv, è breaking Stereotyps, abbattere gli stereotipi.

La rassegna è stata ideata dai giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro, e nasce con il patrocinio del Comune. In calendario ci sono alcun proiezioni in anteprima. Come quella di Euphoria, la serie targata Hbo creata da Sam Levinson e prodotta anche dal rapper Drake, che racconta senza filtri la storia di un gruppo di liceali americani che sperimentano una vita di eccessi, e indaga il rapporto tra giovani e droghe sintetiche, attraverso la protagonista Rue interpretata dalla pop star e attrice Zendaya. Euphoria debutterà in esclusiva su Sky Atlantic e Now Tv il 26 settembre. Altra anteprima sarà quella di Doom Patrol (sarà trasmessa su Amazon Prime Video) che riscrive le gesta di uno dei più amati gruppi di supereroi. Grande curiosità anche per America Horror Story 1984 (Fox), in programma domenica alle 17. Sempre domenica, alle 15 da non perdere l'incontro con Lino Guanciale (in alto nella foto), protagonista di Il commissario Ricciardi (Rai), alle 15, e quello alle 16 con Vittoria Puccini, protagonista di Il processo (Mediaset).

Tra i professionisti del settore presenti al festival ci sono Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, Daniele Cesaro, direttore di Fiction Mediaset, Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali Sky e Felipe Tewes, direttore produzioni originali Netflix. Non mancheranno alla Triennale i volti noti del cinema e della televisione italiana come Marco Bocci e Margherita Buy. Previsti anche incontri con ospiti musicali come Colapesce, Coma Cose e Motta.

Il giardino ospita la zona relax e la ludoteca (sul tema serie tv). Ogni sera dj set a cura di Radio 105 sabato e di Le Cannibale domenica. Novità diq uest'anno, l'area per i bambini.

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

