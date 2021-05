Greta Posca

Con 39.365 tamponi effettuati, sono stati 1.354 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 3,4% (lunedì 4.1%). Buona notizia quindi la lenta discesa della malattia in Regione, anche se il numero pieno dei 33mila decessi toccati e superati ieri ricorda quanto il territorio abbia pagato in termini di vite. I decessi infatti sono stati 41 e si è così toccato i 33.014 morti dall'inizio della pandemia.

Calano i posti letto occupati in terapia intensiva (-10, 525), aumentano quelli negli altri reparti (+48, 3.263). Per quanto riguarda le province, sono 353 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 145 a Milano città, 298 a Varese, 198 a Como, 124 a Brescia, 67 a Bergamo e Monza e Brianza, 65 a Pavia, 46 a Cremona, 35 a Mantova, 31 a Lodi, 25 a Lecco, 6 a Sondrio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 05:01

