Greta Posca

Complice il caldo afoso di ieri, un giovane straniero di 28 anni, egiziano, era andato con due 30enni suoi connazionali al Parco delle Cave, l'area verde a Ovest, tra Baggio e Quinto Romano, dove ci sono quattro laghetti formati da bacini artificiali. E qui la compagnia aveva deciso di fare un bagno nella Cava Cabassi, nonostante in tutti gli specchi d'acqua sia vietato fare il bagno con tanto di cartelli. A metà dell'attraversamento della cava (che raggiunge i 20 metri di profondità) i tre avrebbero avuto difficoltà e il 28enne non sarebbe più riemerso. Alcune persone presenti hanno allertato il 118, che è arrivato intorno alle 16.30 insieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco, alla polizia e ai vigili. I due amici trentenni ne sono usciti illesi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale mentre sono continuate fino a sera le ricerche del giovane. Ancora da capire la dinamica: se sia stato il 28enne a trovarsi in difficoltà o uno dei due trentenni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

