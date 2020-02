Greta Posca

Codogno e i suoi satelliti: ora chiamatele zona rossa. Nessuno entra, nessuno esce: la vasta aerea a sud est di Milano è diventata un carcere a cielo aperto per 50mila persone. E la giornata di ieri è stata la prova generale della nuova vita da reclusi che aspetta i cittadini che risiedono nell'epicentro del contagio di coronavirus.

Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, Castiglione d'Adda, Bertonico, San Fiorano, Castelgerundo, Terranova dei Passerini: 10 Comuni della Lodigiana che ieri sembravano il set di un film post apocalittico. Strade e piazze vuote, neanche una bar aperto, ogni tanto mezzi delle forze dell'ordine che sfilano a passo d'uomo. In alcuni accessi anche presidi dell'esercito. Neppure i convogli di Trenord si fermano nelle stazioni della zona rossa. «Siamo in un limbo» si sfoga al telefono un medico di Codogno - non si sta spostando nessuno. Non possiamo lavorare, non possiamo andare al bar o in un ristorante». «Ci attacchiamo a Netflix o a Sky - a un libro. Ricevo un sacco di telefonate di solidarietà dagli amici».

Oggi, lunedì, sarà un'altra domenica: la popolazione in quarantena non può recarsi sul luogo di lavoro. Restano aperti - in base all'ordinanza della prefettura di Lodi - i servizi essenziali. E quindi «supermercati, ipermercati negozi alimentari e le attività commerciali connesse al rifornimento di prodotti alimentari in quanto tese all'approvigionamento di beni di prima necessità per la popolazione». E infatti ieri gli unici assembramenti di persone erano davanti ai supermercati: i clienti entravano a gruppi, per non fare ressa, e uscivano con i carrelli stracarichi, per prepararsi se nei prossimi giorni molti generi alimentari non arrivassero sugli scaffali. «Sembra di essere in guerra - commenta un cittadino di Casalpusterlengo - entriamo scaglionati, ma carne già non ce n'è più e nessuno sa quando ne avranno perché arriva tutto da fuori». E confessa: «Abbiamo tutti paura».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 05:01

