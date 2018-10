Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaChi era sant'Ambrogio?L'identikit adesso è completo. Un uomo molto attivo, età circa 60 anni, alto circa 1 metro e 70 centimetri, clavicola destra coi segni di una brutta frattura che probabilmente gli faceva molto male e che è responsabile di uno sguardo asimmetrico. La verità sul santo è arrivata al termine di una ricerca con tanto di salma sul lettino come se fosse una puntata di Csi e la cripta della basilica trasformata in un laboratorio scientifico.Al lavoro per quattro mesi una task force capitanata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, ordinario di medicina legale e direttrice del laboratorio di analisi forense della Statale, nota al grande pubblico per avere condotto le analisi in casi come quello di Yara Gambirasio e di Elisa Claps. Esaminate anche le salme dei santi Gervaso e Protaso, 23 e 27 anni, i due fratelli martiri. Alti 1,80 presentavano segni di decapitazione e lesioni alle caviglie e costole, ovvero le prove del loro martirio, e anche le prove di tubercolosi per uno dei due. Le conclusioni? La paternità delle ossa (e quindi del ritratto di sant'Ambrogio nel mosaico della chiesa) e soprattutto che i tre santi stanno bene dopo 1700 anni.Tutto è nato dalla preoccupazione per alcuni segni nella cappella paleocristiana di S. Vittore in Cielo d'Oro, dentro alla basilica, che facevano temere in un deterioramento dei resti del santo patrono di Milano e dei due giovani martiri con lui custoditi. Cristina Cattaneo ha lavorato come in un vero cold case affiancata da un team di medici, fisici, chimici, esperti di nutrizione, di beni culturali. Ricercatori non solo della Statale ma anche dell'università Cattolica, dell'ospedale Galeazzi, dell'archivio capitolare della Basilica e della Soprintendenza. La ricognizione è stata decisa in occasione dei 150 anni dal rinvenimento dei tre scheletri (gennaio 1864) e da 50 anni dall'ultima apertura della teca per la traslazione del corpo di sant'Ambrogio in Duomo, nel 1974. Il gruppo ha eseguito la ricognizione e l'esame antropologico dei resti; radiografie e Tac degli scheletri, un esame del sarcofago in porfido, ricerche di archivio e storiografiche. «Solo l'incrocio tra diversi saperi - ha sottolineato il rettore della Statale Elio Franzini - permette di avanzare nelle conoscenza e di fare cultura». «Attraverso questo studio - ha concluso monsignor Carlo Faccendini, abate e parroco di Sant'Ambrogio - abbiamo contribuito a custodire questo tesoro di fede e di bella umanità che Milano offre al mondo».Le urne saranno richiuse il 30 ottobre. E i risultati spiegati al pubblico a un convegno del 30 novembre.