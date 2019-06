Greta Posca

Caldo record a alta pressione di origine africana sull'Europa, Milano boccheggia. Oggi secondo Arpa Lombardia le massime in città oscilleranno tra 36 e 39 gradi. Uguale domani e solo nel fine settimana scenderanno, ma sempre con temperature sopra alla media. Il caldo estremo fa salire anche i valori dell'ozono, inquinante che non viene emesso ma si forma per una serie di reazioni in atmosfera causate (in Lombardia) soprattutto dallo smog, combustione industriale e produzione elettrica. I valori che dovrebbero essere 180 microgrammi a metrocubo, sono aumentati e martedì a Milano erano a quota 220, superando la prima soglia di allarme.

Il Comune si attiva a tutela di anziani e fasce deboli. Organizzata anche la distribuzione di acqua per i senzatetto con i volontari di Fondazione progetto Arca. Oggi ci sarà un gazebo davanti alla Stazione Centrale con 10 mila bottigliette d'acqua fresca, donate dal Banco Alimentare Lombardia, per bisognosi. La distribuzione durerà fino a sera e proseguirà anche nei giorni successivi, e in altre zone, arricchita dalla consegna di succhi di frutta e bevande energetiche. E il Comune rinnova l'appello a segnalare le persone in difficoltà, telefonando al numero verde gratuito (800777888), anche per l'assistenza domiciliare, come la consegna di pasti. «Chiamateci per segnalare chi ha bisogno», chiede l'assessore alle Politiche Sociali, Pierfrancesco Majorino.

