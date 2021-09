Greta Posca

Calci, insulti, minacce. Trascinati per i vestiti, offesi, umiliati. I bambini della materna, ai quali avrebbe dovuto assicurare protezione e riservare accudimento, vivevano un incubo.

Una maestra d'asilo di 59 anni, di lunga esperienza, è accusata di una serie di presunti abusi e maltrattamenti a 17 bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, di cui uno disabile, ed è stata interdetta dalla professione per un anno. La donna è dipendente di una struttura con sede in provincia di Monza.

I SOSPETTI La vicenda ha avuto inizio a primavera quando le altre maestre hanno segnalato al dirigente scolastico i presunti comportamenti illeciti della collega. Il responsabile ha contattato le forze dell'ordine e fatto partire le prime segnalazioni. A quel punto i militari della Compagnia di Monza hanno avviato le indagini, piazzando cimici e telecamere spia all'interno dell'asilo.

I VIDEO Sono bastate poche immagini per comprendere. La maestra è stata ripresa più volte aggredire i piccini, scuoterli con violenza, urlare loro ad un palmo dal viso frasi ricolme di livore e minacce, a colpirli a schiaffi e pugni e trascinarli da una parte all'altra della classe, sotto gli occhietti terrorizzati dei compagni. «Ti stacco la testa», «bestia», «oca», «beduini», e «vi taglio le mani» gli epiteti. Emblematici i frame che ritraggono la donna sollevare di peso una bambina con i codini, scuoterla più volte e poi colpirla, mentre lei piange disperata.

La donna, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Monza, è stata denunciata dai carabinieri e allontanata per decisione degli inquirenti, in attesa della conclusione dell'iter giudiziario. Parallelamente partiranno anche gli accertamenti del Provveditorato agli studi.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA