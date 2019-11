Greta Posca

C'è la pasticceria della Milano elegante e della buona borghesia. L'ottico che faceva occhiali prima ancora che l'Italia fosse unita. Il chiosco del pollo allo spedio irrinunciabile. I raffinati ristoranti frequentati dal bel mondo, dalla moda e dal Gotha di finanza e imprenditoria.

Sono sessanta i negozi cui è stata riconosciuta la dicitura di bottega storica. Ieri sono state premiate a Palazzo Marino dal sindaco Giuseppe Sala insieme con l'assessore al Commercio Cristina Tajani. Tra le sessanta attività entrate a far parte dell'albo, che ha raggiunto in totale quota 549, la più antica è l'Ottica Quercetti, la cui apertura risale al 1841, seguita da un nome diventato un'icona per gli amanti della pipa in tutto il mondo, Savinelli 1876. Botteghe storiche due templi del gusto e dell'arte dolciaria, la pasticceria Sant'Ambroeus, che ha incominciato a deliziare i palati dei milanesi nel 1936, e la pasticceria Martesana, inaugurata nel 1967. Premiati anche Giannasi di Porta Romana, che dal 1967 vende il pollo allo spiedo più famoso di Milano e i ristoranti Bice inaugurato nel 1938 e da Giacomo nato nel 1958. E poi il Bar Quadronno, dal 1964 riconosciuto da tutti come la prima paninoteca aperta fino a tarda ora, E ancora i negozi di vicinato (7 panetterie, 5 barbieri, 3 negozi di calzature, 2 macellerie, 2 giocattoli). Per essere riconosciuta Bottega Storica sono due i criteri richiesti: che l'esercizio¯sia attivo da almeno 50 anni nel medesimo comparto merceologico, a prescindere da eventuali cambi di titolarità, e che conservi totalmente o in parte i caratteri costruttivi, decorativi e architettonici.

«A voi va la mia gratitudine perché è evidente che siete la Milano più autentica. Questa è una città che attinge a piene mani dal passato ma vive il presente e guarda al futuro», ha dichiarato Sala.

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

