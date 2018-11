Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaBuono come il pane. E se si ammala tutti sono con lui. Accade in via Stendhal all'angolo con via Cola di Rienzo, dove la panetteria Paradiso è chiusa per malattia. Da qualche giorno la saracinesca è abbassata perché il panettiere è in ospedale. Si chiama Fasi, soprannome di Fawzy Hrhsh, egiziano, amato da grandi e bambini, dai dipendenti degli showroom di moda della zona agli scolari, che usciti da scuola spesso rimediano gustose focaccine gratis. Fasi, detto anche Nino, deve subire una piccola operazione. E tutti fanno il tifo per una ripresa veloce e senza problemi.La sua saracinesca, infatti, è tappezzata di bigliettini: Nino guarisci presto, ti aspettiamo. Ci dispiace, ci manchi tanto. Mi manchi molto baci, baci. Il tutto corredato da disegni con cuoricini, arcobaleni e le firme di Edoardo, Alice, Eleonora, Riccardo.E poi anche messaggi di adulti con tanti in bocca al lupo. Nino ha tanti amici.riproduzione riservata ®