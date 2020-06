Greta Posca

Bracciate in corsia ben distanziati, ma finalmente in acqua. Buona la affluenza nelle piscine comunali di Milanosport, che lunedì hanno ripreso la loro attività. Tranne la Cozzi, chiusa a oltranza per la rottura di una tubatura almeno fino all'8 giugnmo, le bracciate dei frequentatori sono tornate a fendere le acque. Dalla Procida al Saini, dalla Cantù è ripartito il nuoto libero: per ora niente corsi infatti non si parla di corsi. I biglietti d'ingresso on line, le docce alternate, niente phon, unico spogliatoio, ma sono privazioni che valgono il piacere di tornare a nuotare.

Da ieri ha riaperto con settimana di prova anche i Bagni misteriosi (foto), ibrido fra piscina, luogo di incontro e aperitivi e cena. La struttura di via Botta è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 23 e sarà possibile accedervi con molteplici modalità e tipologie di ingresso dal nuoto libero (8- 9.30), ai turni mattutini dalle 9.30 alle 14 e quelli pomeridiani dalle 14.00 alle 18.30, orario in cui inizia anche l'ingresso per il turno serale che termina alle 23. I costi sono di 10 euro per il turno mattutino, pomeridiano o serale mentre per il biglietto giornaliero la tariffa è di 15 euro. Dal 7 giugno saranno disponibili il calendario, le tariffe e gli orari oltre che le regole definitive che rimarranno in vigore per tutta l'estate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 05:01

