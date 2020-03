Greta Posca

Bisogna trascorrere le giornate, bisogna far lavorare il cervello, bisogna concedersi svago e intelligenza, bisogna far giocare i bambini.

Si moltiplicano le idee per trascorrere le giornate in casa. Due proposte virtuali adatte a grandi e piccoli.

La piattaforma digitale Milano Art Guide ha lanciato The Colouring Book, un album virtuale che tutti, da casa, possono sfogliare e scaricare su smartphone o tablet, oppure stampare su semplici fogli A4 e colorare: a rispondere alla chiamata sono stati ben 131 artisti italiani che mettono a disposizione la loro creatività attraverso disegni caricati online regolarmente nel sito web milanoartguide.com. Per trasformare un periodo di crisi in un'opportunità di approfondimento e crescita culturale, la Fondazione Prada sceglie di rendere il proprio sito e le pagine social un laboratorio di idee, una piattaforma agile in cui testare nuovi formati e codici: tra i progetti attivati e fruibili online, «Inner Views» che sostituisce la visita fisica delle tre mostre aperte recentemente, «The Porcelain Room», «Storytelling» e «K», con un'esperienza virtuale di apprendimento e conoscenza, e «Accademia aperta», un progetto video con cui l'Accademia dei bambini ripercorre i laboratori concepiti dai «maestri» (architetti, pedagoghi, artisti, scienziati, registi e musicisti) negli ultimi 5 anni.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA