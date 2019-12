Greta Posca

Babbo Natale non esiste? Falso, a Milano ci sono ben due villaggi a testimoniare la sua presenza.

La novità è il Villaggio Il Sogno del Natale, all'Ippodromo Snai (via Diomede, fino al 6 gennaio, ingresso 16-10 euro). Il villaggio di Santa Klaus è un parco tematico, progettato da Carmelo Giammello con la direzione artistica di Richi Ferrero, per vivere l'esperienza immersiva del Natale. Tanti i mondi a tema: la Casa degli Elfi, la Fabbrica dei Giocattoli, la Casa delle Letterine, la Casa di Babbo Natale, la Casa delle Renne. Tanti stand gastronomici, e poi attori e ballerini che mettono in scena spettacoli live.

Babbo Natale è anche nel cuore di Milano, con il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Montanelli (via Palestro, fino al 6 gennaio, ingresso libero). In questo caso è ormai una tradizione: il villaggio, con la direzione artistica di Ambra Orfei e Gabriele Piemonti, è alla tredicesima edizione. Ci sono la pista di pattinaggio, la giostra-albero, la Casa di Babbo Natale e, novità di quest'anno, il Magico Circo degli Elfi. E poi le casette dei Dolciumi, il Mercatino degli Elfi e lo street food natalizio. Nel villaggio anche Truccabimbi natalizio.

E poi le piste di pattinaggio. Oggi si apre il patinoire davanti alla Regione Lombardia, fino al 20 gennaio. La piazza e viale Restelli ospitano anche stand gastronomici e una rassegna di concerti gratuiti. Da segnalare il concerto d'inverno della Filarmonica della Scala il 18 dicembre e l'esibizione di Memo Remigi il 19 dicembre.

Apre domenica 8 dicembre la pista davanti alla Stazione Centrale. Ci sono anche mercatino con bancarelle, food truck, proiezioni luminose sulla facciata della Stazione, skate park. E la spettacolare zip line che permette di effettuare un volo di oltre 140 metri.

