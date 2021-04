Greta Posca

Aveva messo in piedi un piccolo giro di spaccio: faceva il giro dei clienti a bordo di una Fiat Cinquecento. E per non destare sospetti spesso si faceva accompagnare dalla figlia: che ha solo cinque anni. La piccola era a bordo con il papapà anche durante l'ultima fatale consegna di cocaina, mercoledì pomeriggio in via degli Etruschi, nel quartiere popolare Molise-Calvairate. All'appuntamento con il cliente c'erano anche i poliziotti del commissariato Monforte-Vittoria, avvertiti da una soffiata. Un intervento complicato proprio dalla presenza della bambina, che gli agenti non volevano turbare con la scena dell'arresto del padre.

Scrupoli che però il pusher 38 enne, Hicham N., pluripregiudicato marocchino che vive in via dei Panigarola al Corvetto, non si è fatto: ha parcheggiato l'auto lasciando a bordo la piccola, che in quel momento dormiva, ed è sceso per avvicinarsi al cliente. Ma accortosi della presenza degli agenti, senza pensarci due volte se l'è data a gambe, disfandosi degli involucri di coca e soprattutto della figlia. I poliziotti lo hanno rintracciato e ammanettato dopo un breve inseguimento a piedi: addosso aveva ancora 0,5 grammi di cocaina e 250 euro in contanti.

E mentre il padre già viaggiava verso la questura, la bambina si è svegliata e ha cominciato a piangere. È intervenuta il vice questore Gina Cordella, vicedirigente del commissariato, che facendola giocare a palla. Dopo la perquisizione della casa del marocchino - sono stati sequestrati 1300 euro in contanti, provento ello spaccio - i poliziotti hanno riaffidato la piccola alla madre, italiana di 40 anni, che ha anche un figlio di pochi mesi. Hicham N. è stato arrestato per spaccio e denunciato per abbandono di minore. Gli investigatori hanno avviato la segnalazione per la revoca della potestà genitoriale.

