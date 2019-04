Greta Posca

Ariadne auf Naxos tra classico e commedia dell'arte. Stasera l'opera di Richard Strauss debutta alla Scala con la regia di Frederic Wake-Walker, sul podio Franz Welser-Most e un cast guidato da Krassimira Stoyanova (Arianna). E con la curiosità del sovrintendente Alexander Pereira nella parte (parlata e non cantata) del maggiordomo, ruolo che ha già interpretato in molti altri teatri. «Questa è un'opera sull'opera - ha spiegato il regista - ed è il motivo per cui piace a chi fa opera, ma io volevo che parlasse un pubblico ancora più vasto». Libretto di Hugo von Hoffmansthal, assente dalla Scala dal 2006, l'opera narra la messa in scena di Arianna a Nasso, insieme a uno spettacolo di commedia dell'arte, con riferimenti che vanno dalla cultura classica a Mozart. Un cast che, oltre a Stoyanova, include nomi come Sabine Devieilhe (Zerbinetta), Michael Koenig (Bacco), Daniela Sindram nei panni del compositore.

Dal 23 aprile al 22 giugno. Scala. Piazza Duomo. Ore 20- 105-6,50 euro.

