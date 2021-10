Greta Posca

Apre lunedì 18 il nuovo bando regionale per accedere alla misura Nidi gratis che azzera le rette a carico delle famiglie per i nidi e i micronidi pubblici o privati. Lo stanziamento per l'edizione 2021/2022 è 10 milioni di euro.

Il bonus regionale è destinato alle famiglie con Isee fino a 20 mila euro. La retta mensile dovrà inoltre essere superiore all'importo rimborsabile dall'Inps, pari a 272,72 euro. «Attraverso questa misura la Lombardia prosegue il suo impegno nel sostenere concretamente le famiglie lombarde - spiega l'assessore regionale alla Famiglia Alessandra Locatelli - Le domande ammesse per il 2020/2021 sono state 6.452 e anche l'adesione da parte dei Comuni lombardi quest'anno è notevolmente incrementata». L

e domande di adesione alla misura Nidi Gratis - Bonus 2021/2022 possono essere presentate a partire da lunedì 18 ottobre alle 12, fino alla stessa ora di venerdì 12 novembre. Attenzione esclusivamente attraverso il sistema Bandi online sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.



